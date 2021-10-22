В ВОЗ заявили о безопасности одновременного применения вакцин от COVID-19 и гриппа

Директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан заявила, что, по итогам проведенных исследований, одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса является безопасным, сообщает ТАСС.

«Однако, безусловно, нужно посоветоваться со своим врачом о показаниях к применению обеих вакцин», — сказала Бриан.

Она напомнила, что обычные симптомы гриппа — это лихорадка, головная, мышечная боль, насморк и кашель. В случае с коронавирусом в основном проявляются те же симптомы, но к ним добавляется отсутствие обоняния и вкуса, уточнила она.

Ранее в Минздраве сообщили, что производители российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» заканчивают подготовку дополнительных документов для ее одобрения в ЕС.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».