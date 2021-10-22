Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Саакашвили заявил, что расскажет «всю правду обо всем» в суде 18:52
Шлеменко: надо все деньги ставить на Федора Емельяненко 18:52
Меркель назвала перевозку мигрантов в ЕС через Белоруссию «гибридной... 18:46
Конкурс «Мисс Франция» обвинили в нарушении трудового законодательства 18:45
В Роспотребнадзоре заявили, что штамм AY.4.2 обнаружили в Москве 18:45
Олимпийский чемпион Белявский: не понял, почему в России не транслируют ЧМ, очень... 18:41
В Турине ограбили дом футболиста «Ювентуса» 18:34
Дорожный знак упал на женщину из-за сильного ветра в Петербурге 18:33
Экономист Ларюшина рассказал, как Молдавии преодолеть энергокризис 18:32
УАЗ показал редкий автомобиль «Босоножка» 18:32

Никто не заметил фейковых фотографий в книге об индустрии фейковых новостей

close
100%
Global Look Press

Фотожурналист Йонас Бенедиксен получил всеобщее признание за свою книгу о «фабрике» фейковых новостей, находящейся в городе Велес в Северной Македонии. Однако как пишет CBC, никто не заметил то, что во всех фотографиях в книге были добавлены несуществующие детали.

По словам Бенедиксена, изменившего фотографии настолько, что полностью менялся смысл передаваемой им информации, он сделал это специально, чтобы подчеркнуть, насколько мы подвержены дезинформации.

«Хотя история того, что произошло в Велесе, является правдой, все персонажи в моем документальном фотопленке в основном являются кем-то, вроде персонажей компьютерной игры», — сообщил он.

При этом введение в книгу также написано нейросетью, обработавшей данные о том, как другие журналисты пишут о «фейк-ньюс».

Он не раскрыл, как именно он редактировал фотографии, однако сообщил, что пристальный читатель может понять, что на каждой фотографии «что-то не так». Например, людей должен был смутить медведь, спокойно разгуливающий по улицам города.

Ранее «Газета.Ru» писала о «фабрике троллей» в Велесе, предположительно влиявшей на выборы 2016 года в США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях