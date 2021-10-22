Никто не заметил фейковых фотографий в книге об индустрии фейковых новостей

Фотожурналист Йонас Бенедиксен получил всеобщее признание за свою книгу о «фабрике» фейковых новостей, находящейся в городе Велес в Северной Македонии. Однако как пишет CBC, никто не заметил то, что во всех фотографиях в книге были добавлены несуществующие детали.

По словам Бенедиксена, изменившего фотографии настолько, что полностью менялся смысл передаваемой им информации, он сделал это специально, чтобы подчеркнуть, насколько мы подвержены дезинформации.

«Хотя история того, что произошло в Велесе, является правдой, все персонажи в моем документальном фотопленке в основном являются кем-то, вроде персонажей компьютерной игры», — сообщил он.

При этом введение в книгу также написано нейросетью, обработавшей данные о том, как другие журналисты пишут о «фейк-ньюс».

Он не раскрыл, как именно он редактировал фотографии, однако сообщил, что пристальный читатель может понять, что на каждой фотографии «что-то не так». Например, людей должен был смутить медведь, спокойно разгуливающий по улицам города.

Ранее «Газета.Ru» писала о «фабрике троллей» в Велесе, предположительно влиявшей на выборы 2016 года в США.