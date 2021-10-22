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Собянин заявил, что QR-коды для посещения музеев и театров в Москве вводятся надолго

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что QR-коды для посещения столичных музеев и театров вводятся надолго, сообщает РИА «Новости».

Собянин отметил, что 90% музеев и театров — это государственные учреждения, которые финансируются из бюджета.

«При падении доходов, рыночных доходов, внебюджетных доходов всегда государство поддерживает эту отрасль. <…> Поэтому это такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба дохода граждан. И мы вводим там QR-коды не на период вот этих нерабочих дней, а на длительную перспективу», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По словам мэра столицы, данная мера не связана с нерабочими днями.

Ранее Собянин заявил, что QR-коды вводятся, чтобы граждане постепенно привыкли к вакцинации, а нерабочие дни дают срочный разрыв цепочек заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом он добавил, что такие меры, как QR-коды, должны быть дозированными. По словам мэра, летом текущего года эта система привела к падению доходов бизнеса на 20-80%.

В Москве период нерабочих дней начнется раньше объявленного всероссийского — со следующего четверга, 28 октября. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. По словам мэра столицы, эпидемиологическая ситуация в городе развивается по худшему сценарию, поэтому и было принято такое решение.

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