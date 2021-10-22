МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Управление МЧС по Москве предупреждает жителей столицы о сильном ветре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта с 10.00 до 18.00 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с», — рассказали в пресс-службе.

Москвичам рекомендовали не подходить к непрочно закрепленным конструкциям и не парковать автомобили вблизи деревьев.

По прогнозу Гидрометцентра, воздух в пятницу прогреется до +12°С. На небе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Температура днем будет колебаться в пределах +10-12°С. Вечером и ночью похолодает, но всего на один градус.

Ранее стало известно, что следующая неделя в Москве начнется с заморозков. Так, в ночь с воскресенья, 24 октября, температура воздуха в Москве опустится до -6°С.