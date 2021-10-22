Лидеры ЕС призвали ускорить признание COVID-сертификатов третьих стран

По итогам первого дня саммита в Брюсселе, лидеры стран Европейского Союза призвали ускорить признание COVID-сертификатов третьих стран, сообщает Reuters.

«В свете развития эпидемиологической ситуации Евросовет призывает к дальнейшей координации для облегчения свободного передвижения внутри ЕС и поездок в ЕС <...> Евросовет также призывает Европейскую комиссию активизировать работу с третьими странами по взаимному признанию сертификатов», — указано в итоговой декларации.

Ранее стало известно, что Россия собирается подать заявку на присоединение к системе COVID-сертификатов ЕС.

В Европейской комиссии уточнили, что на данном этапе Россия представила свой проект технического «чек-листа», который требуется от любой страны, желающей присоединиться к системе электронных COVID-сертификатов ЕС.

Представители Минздрава России и Евросоюза провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. В настоящий момент каких-либо подробностей, связанных с договоренностями России и ЕС по срокам признания сертификатов от COVID-19, нет.