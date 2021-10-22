На Камчатке запретили работать вахтовикам без прививки от коронавируса

Власти Камчатского края выпустили постановление о запрете приема на работу вахтовиков, которые не сделали прививку от коронавируса, сообщает на сайте краевого правительства.

«Постановляю запретить с 1 ноября 2021 года руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные, привлекать на вахтовую работу работников, невакцинированных против новой коронавирусной инфекции», — указано в постановлении губернатора.

Исключение было сделано для работников с медицинским отводом, а также для тех вахтовиков, которые переболели коронавирусом в течение полугода.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрированы 20,5 тыс случаев заражения коронавирусом. При этом, 15,9 тыс. пациентов выздоровели, 413 умерли. Вакцинировано от инфекции более 85 тыс. человек, при общем населении в 181 тыс человек.

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