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Укравший телефон у журналиста во время интервью мужчина продолжил стрим

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В Каире вор на мотоцикле вырвал телефон из рук журналиста канала Youm7 во время репортаж о последствиях землетрясения. Не заметив, что камера продолжает снимать мотоциклист какое-то время продолжал стрим, пишет The Guardian.

В момент инцидента трансляцию смотрело более 20000 человек.

Вскоре после этого неудачливого грабителя удалось арестовать. Он признался в содеянном. Органы правопорядка отметили, что преступник был безработным и перепродал телефон продавцу на рынке. Видео стало вирусным, собрав более 6,2 млн просмотров в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в США полиции удалось быстро опознать грабителя, обокравшего инвалида с протезом, так как он прикрепил украденную ногу к своей голове.

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