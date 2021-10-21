В Подмосковье ввели нерабочие дни из-за ситуации с COVID-19

В Московской области вслед за столицей объявили нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению коронавируса. Соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте регионального правительства.

В эти дни приостанавливается оказание услуг, требующих очного посещения граждан, в МФЦ, миграционных центрах и ЗАГСах. Будет ограничена работа ресторанов и кафе, за исключением обслуживания навынос, организаций, оказывающих бытовые услуги, физкультурно-оздоровительных комплексов, культурно-развлекательных объектов и др.

В школах и детских садах объявляются каникулы. Кроме того, согласно распоряжению губернатора, работодатели в Подмосковье с 25 октября по 25 февраля обязаны перевести на удаленку 30% персонала, а также всех сотрудников в возрасте старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

По словам главы региона Андрея Воробьева, ограничения не коснутся вакцинированных граждан, имеющих QR-коды. Он отметил, что система здравоохранения сейчас испытывает большую нагрузку, в регионе заняты 10 тыс. ковидных коек, 7 из 10 пациентов находятся на ИВЛ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты сотрудников. Данная мера принята в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.