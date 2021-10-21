Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Токаев призвал не ограничивать в Казахстане изучение разных языков, в том числе... 08:59
Песков назвал сроки проведения ежегодной пресс-конференции Путина 08:58
Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Дзюба вышел в стартовом составе... 08:56
В России лишь 8% сотрудников доверили бы работодателю свою биометрию 08:49
Phys.org: изменение климата нанесет удар по здоровью человечества сильнее пандемии... 08:47
Легкоатлетка Тимановская рассказала об угрозах и оскорблениях в свой адрес 08:31
В Кремле сообщили о планах Путина провести ежегодную пресс-конференцию 08:28
Эксперты назвали вид запущенной КНДР ракеты 08:21
Витория сравнил игру «Спартака» в РПЛ и Лиге Европы 08:10
В Индии более 1 млрд человек привились одной дозой вакцины 08:00

В Москве за сутки выпало 10% месячной нормы осадков

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

За минувшие сутки в Москве в виде снега и дождя выпало 10% месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

Вечером 20 октября в Москве начался снег, он прошел в большинстве районов города и постепенно он преобразовался в дождь.

По словам синоптика, по количеству осадков в столице выпало 6 миллиметров, это очень много для осени.

«В большей степени это дождь, но снег вчера был капитальный, вчера его уже видели почти все, так что это была такая репетиция зимы», - сказал Тишковец.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Москве в четверг, 21 октября, будет до +14°С. Погода в столице ожидается облачной с прояснениями, местами будет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

До этого заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что ноябрь в России по температуре будет очень неоднородным.

Все новости на тему:
Погода в Москве
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях