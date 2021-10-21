В Москве за сутки выпало 10% месячной нормы осадков

За минувшие сутки в Москве в виде снега и дождя выпало 10% месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

Вечером 20 октября в Москве начался снег, он прошел в большинстве районов города и постепенно он преобразовался в дождь.

По словам синоптика, по количеству осадков в столице выпало 6 миллиметров, это очень много для осени.

«В большей степени это дождь, но снег вчера был капитальный, вчера его уже видели почти все, так что это была такая репетиция зимы», - сказал Тишковец.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Москве в четверг, 21 октября, будет до +14°С. Погода в столице ожидается облачной с прояснениями, местами будет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

До этого заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что ноябрь в России по температуре будет очень неоднородным.