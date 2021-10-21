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Клинтон рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы

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AP

Бывший президент США Билл Клинтон сказал, что чувствует себя отлично после выписки из клиники в Калифорнии. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Twitter.

«Я очень рад возвращению домой. Чувствую себя отлично, наслаждаюсь прекрасной осенней погодой», — сказал бывший президент США. Он также поблагодарил персонал медицинского центра UC Irvine, где проходил лечение, и призвал население заботиться о своем здоровье.

Билла Клинтона доставили в одно из медучреждений Калифорнии из-за заражения «инфекцией, не связанной с COVID-19». Сообщалось, что причиной госпитализации бывшего главы Соединенных Штатов стало заражение крови. Как заявлял официальный представитель Клинтона Ангел Урен, он «выздоравливает» и находится «в хорошем настроении».

Президент США Джо Байден, говоря о здоровье 42-го американского лидера Билла Клинтона, госпитализированного с заражением крови, постучал по дереву.

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