Кабмин поддержал законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев

Правительство России поддержало с учетом замечаний депутатский законопроект, который запрещает иностранцам прибегать к услугам российских суррогатных матерей, сообщает ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до рассмотрения Государственной думой в первом чтении», — говорится в отзыве Кабмина РФ.

В правительстве также предложили внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон «Об опеке и попечительстве», чтобы наделить органы опеки и попечительства полномочиями вести учет договоров о суррогатном материнстве и контролю за их исполнением, а также наблюдать за потенциальными родителями, в том числе после рождения детей.

Две трети россиян (70%) считает допустимым суррогатное материнство, если у людей нет возможности самим родить детей. Противником данной процедуры оказался каждый десятый россиянин.