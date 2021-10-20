В АТОР рассказали об отсутствии туристического ажиотажа на ноябрьские праздники

Россияне после объявления президентом нерабочих дней в стране не «штурмовали» турагентства, ажиотажа пока нет, сообщил «Газете.Ru» вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Нерабочие дни совпадают с периодом школьных каникул и праздников, на которые у туристов и так было много планов. Говорить об ажиотажном спросе не приходится, потому что в ряде регионов есть правила по QR-кодам. Сейчас это 30 регионов и, наверное, эта цифра будет очень быстро расти. 13 регионов уже ввели систему QR-кодов для заселения в гостиницы и отели», — пояснил Горин.

По его словам, в целом запросов на турпоездки много, они в том числе касаются и зарубежных путешествий. При этом количество новых заявок на отдых снижается.

«Наверняка кто-то воспользуется дополнительными выходными днями для туристических поездок, но какой это будет объем, сейчас сложно сказать. Есть много запросов, но за несколько часов никогда картина не складывается. Должно пройти 2-3 дня, тогда туристы определятся», — уточнил Горин.

Традиционно россияне отдают предпочтение путешествиям внутри страны. Это, по словам специалистов, не связано с коронавирусными ограничениями.

«Загранпаспорта имеют от 10 до 20% граждан РФ, поэтому в абсолютном количестве внутренних путешествий всегда больше. Что касается зарубежного сегмента, то у нас четыре страны теперь открыты для частных рейсов: Турция, Доминикана, ОАЭ и Египет. Именно эти страны одни из самых востребованных. Но при этом виден интерес к путешествиям на Кубу, в Венесуэлу, Мексику, Сейшелы, Мальдивы, где мы стали лидерами по путешествиям в эту страну», — рассказал Горин.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Главам регионов предоставлено право вводить нерабочие дни раньше 30 октября, или продлить их после 7 ноября.