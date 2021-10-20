Сын нижегородского экс-министра пообещал расстрелять одноклассников

Сын бывшего министра поддержки и развития малого предпринимательства Нижегородской области Дениса Лабуза после конфликта в школе пообещал одноклассникам принести в школу арбалет. Об этом сообщает «Подъем».

В публикации отмечается, что конфликт произошел из-за того, что дети выбросили в окно вещи сына экс-министра.

По словам Лабузы, в данный момент полиция проводит проверку.

«Детский конфликт. Мой сын пообещал принести в школу арбалет. Родители неадекватно среагировали, не разобравшись, написали заявление, все перевернули с ног на голову. И еще СМИ до кучи все это раздули», — подчеркнул Лабуза.

Он подчеркнул, что разбирательства будут проводиться по каждому ребенку, который поучаствовал в инциденте. По словам экс-министра, «если родители не хотят нормально решить конфликт, а опускаются до уровня 11-летних детей, значит, он будет решаться через суд».

Лабуза также добавил, что у него есть ружье, к которому нет доступа третьих лиц. Полицейские проверили условия его хранения.

Ранее ученик шестого класса, который устроил стрельбу в одной из школ Октябрьского района Пермского края, признался, что намерений убивать у него не было.