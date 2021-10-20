МЧС предупредило жителей Москвы о мокром снеге с дождем

В связи с прохождением теплого фронта, с 18 часов 20 октября и до 10 часов 21 октября в Москве ожидаются мокрый снег с дождем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Отмечается, что скорость юго-западного ветра достигнет 17 метров в секунду.

Спасатели советуют водителям автомобилей значительно уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковаться вдали от деревьев и других шатких объектов. Пешеходам также не рекомендуется проходить под рекламными щитами и шаткими конструкциями, деревьями.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 20 октября, ожидается облачная погода и до +4°С.

До этого синоптик предрекла некоторым регионам России «суровый ноябрь».