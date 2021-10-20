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Лукашенко заявил, что вакцинируется белорусским препаратом от коронавируса

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БелТА/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса, но белорусским препаратом. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Глава государства напомнил, что президент России Владимир Путин вакцинировался «Спутником V», Джо Байден — вакциной Pfizer.

«А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем (министр здравоохранения Белоруссии — прим.): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу — куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину — я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне», — заявил белорусский лидер.

При этом он отметил, что привитые люди реже болеют тяжелой формой коронавирусной инфекции, а если и болеют, «то катастрофы такой нет».

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия выпустит собственную вакцину против коронавируса в 2023 году. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что к моменту выпуска отечественной вакцины, возможно, появится новый штамм ковида.

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Коронавирус 2019-nCoV
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