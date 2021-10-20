Некоторым регионам России пообещали «суровый ноябрь»

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила что ноябрь в России по температуре будет очень неоднородным. Об этом пишет «Российская газета».

По словам синоптика, в центральной России и на северо-западе страны температура ожидается в пределах климатической нормы.

«В том числе в пределах нормы будет погода в ноябре и в Москве. Это значит, что преобладающая температура ночью будет уже отрицательной - минус 1-6 градусов. Днем - минус 1-плюс 4 градуса. При похолоданиях ночью температура в столичном регионе может понижаться до минус 15 градусов, а днем не превышать минус 5-10 градусов», — заявила Паршина.

Теплее обычного ноябрь будет в Поволжье, в Предуралье и на Урале. «Суровый ноябрь» ожидается в Иркутской области, Забайкалье и на западе Амурской области. Ночью в этих регионах — около -15°С, а при похолоданиях может опуститься до - 25°С.

По словам Паршиной, ноябрь холоднее обычного прогнозируется на Камчатке, в Магаданской области и на юге Чукотки — ночью до - 17 По ночам там до -17°С, возможны морозы до -30°С. На севере Якутии днем — до -20-25°С, порой возможны морозы до -40°С.

Синоптик уточнила, что прогноз является предварительным — более точный следует ждать в конце октября.

Ранее синоптик рассказал, когда в Россию придет зима.