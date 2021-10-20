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Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне заявил, что их дом давно необитаем

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Пресс-служба Столыпин-форума

Житель фешенебельного вашингтонского района Массачусетс-авеню, где работают сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США, заявил, что давно не видел обитателей особняка, который якобы принадлежит родственникам российского миллиардера Олега Дерипаски, передает РИА «Новости».

«Я здесь давно никого не видел... Я бывал в этом доме еще при прежних владельцах — годы назад», — сказал журналистам мужчина.

По его словам, особняк в прошлом находился в собственности Пенни Прицкер — миллиардерше и министру торговли в администрации бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

Ранее были опубликованы кадры, снятые возле дома российского предпринимателя. На записи видно, что здание активно изучают сотрудники ФБР.

Как сообщили СМИ, ссылаясь на кадастровые документы округа Колумбия, дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Газета The Washington Post со ссылкой на источники ранее писала, что эта корпорация связана с Дерипаской.

Недвижимость, согласно кадастровым документам, были приобретена в мае 2006 года за $15 млн. Его текущая кадастровая стоимость вместе с участком оценивается в почти $16 млн. Двухэтажный дом был построен в 1986 году. Его жилая площадь составляет 1090 квадратных метров.

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