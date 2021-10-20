Пьяный россиянин укусил полицейского за ногу в аэропорту

В аэропорту Платов города Ростова-на-Дону 44-летний житель Таганрога укусил полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

Сообщалось, что мужчину пытались задержать за нахождение в нетрезвом состоянии, во время задержания он вел себя агрессивно, а потом накинулся на одного из правоохранителей.

«Стражи порядка неоднократно требовали прекратить противоправные действия, но гражданин неожиданно бросился на одного из сотрудников и укусил его за ногу. Теперь ему грозит не только штраф, но и реальный срок по статье о применении насилия в отношении представителя власти», — сообщили в МВД.

Материалы по инцидента переданы в следственный комитет, где будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве водитель укусил полицейского при проверке документов. В отношении нарушителя порядка были составлены административные протоколы по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».