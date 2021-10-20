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В Свердловской области пропала 14-летняя школьница

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В Свердловской области пропала 14-летняя школьница. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на информации поискового отряда «ЛизаАлерт».

Алина не вернулась домой из школы 19 октября. Ее дом расположен в селе Кисловском в Каменском городском округе. Волонтеры собирают добровольцев для поисков девочки.

Как рассказали в поисковом отряде журналистам, в четвертом часу Алина и ее сестра приехали из школы. Сестра пришла домой и сказала, Алина сейчас придет, но та так и не вернулась.

«Девочка характеризуется как очень положительная. До этого не пропадала», – отметили в «Лизе Алерт».

Школьница была одета в темно-зеленую куртку, черные брюки и черные ботинки. На голове у нее была серая шапка, а с собой рюкзак светло-зеленого цвета.

Ранее была названа предварительная причина смерти 9-летней девочки из Вологды, которую нашли после исчезновения 16 октября.

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