Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов 21:51
Названа причина смерти брата погибшего мэра Кривого Рога 21:50
Игрок «Ак Барса» извинился перед женщиной, которой попал шайбой в лицо 21:42
ТАСС: агенты ФБР пришли к еще одному предполагаемому дому Дерипаски 21:40
ГИБДД разыскивает роняющие цемент бетономешалки 21:33
Неуправляемая «Газель» протаранила автомобиль ДПС 21:30
«Салават Юлаев» прервал восьмиматчевую победную серию «Трактора» 21:29
В Курганской области возбудили дело после смерти отравившихся спиртным 21:26
Маск пошутил о фанатах СССР 21:20
ABC: США не выдвигали обвинений к Дерипаске в связи с обыском 21:15

WP: обыски в доме Дерипаски в США связаны с уголовным расследованием

Обыски в домах родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски связаны с уголовным расследованием, пишет газета Washington Post.

«Сотрудники ФБР во вторник провели обыск в доме, связанном с находящимся под санкциями бизнесменом Олегом Дерипаской, в рамках неуточненного уголовного расследования деятельности мужчины, который не был в США на протяжении нескольких лет», — пишет газета.

При этом представитель Дерипаски в беседе с РИА «Новости» опроверг информацию о том, что обыски связаны с уголовным преследованием.

Ранее представитель Дерипаски прокомментировал обыски в доме бизнесмена в Вашингтоне. По его словам, ФБР действительно производит обыски в домах, принадлежащих родственникам Дерипаски на основе двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель бизнесмена подчеркнул, что Дерипаска не является собственником домов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях