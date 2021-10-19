WP: обыски в доме Дерипаски в США связаны с уголовным расследованием

Обыски в домах родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски связаны с уголовным расследованием, пишет газета Washington Post.

«Сотрудники ФБР во вторник провели обыск в доме, связанном с находящимся под санкциями бизнесменом Олегом Дерипаской, в рамках неуточненного уголовного расследования деятельности мужчины, который не был в США на протяжении нескольких лет», — пишет газета.

При этом представитель Дерипаски в беседе с РИА «Новости» опроверг информацию о том, что обыски связаны с уголовным преследованием.

Ранее представитель Дерипаски прокомментировал обыски в доме бизнесмена в Вашингтоне. По его словам, ФБР действительно производит обыски в домах, принадлежащих родственникам Дерипаски на основе двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель бизнесмена подчеркнул, что Дерипаска не является собственником домов.