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Врачи рассказали, каким детям грозит тяжелое развитие коронавируса

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Дети с хроническими заболеваниями при заражении коронавирусом переносят его в крайне тяжелой форме. Об этом «Газете.Ru» сообщил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

«Важно помнить, что дети с хроническими заболеваниями, особенно такими, как бронхиальная астма, сахарный диабет, ожирение, врожденные нарушения иммунитета, дети с трансплантированными органами, находятся в группе риска. Они, как правило, болеют тяжелее и у них чаще развиваются осложнения», — сказал он.

Кроме того, под угрозой и дети, которые имеют аутоиммунные заболевания либо родились раньше срока, рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ольга Горячева.

«Чаще в реанимацию попадают дети с уже ослабленным иммунитетом, на иммуносупрессивных препаратах либо с аутоиммунными заболеваниями, патологией органов дыхания, недоношенные», — заключила медик.

Ранее врачи рассказали «Газете.Ru» о росте заболеваемости среди детей, а также количестве госпитализаций.

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