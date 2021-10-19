ТАСС: обыски проходят в полицейском участке подмосковного Чехова

Главное управление службы безопасности МВД России проводит обыски в ОМВД подмосковного Чехова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В данный момент в ОМВД по городскому округу Чехова сотрудники Главного управления службы безопасности МВД России проводят обыски», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пока неизвестно, с чем связаны эти обыски.

По информации ТАСС, следственные мероприятия в ОМВД Чехова могут быть связаны с тем, что некоторых сотрудников уголовного розыска подозревают в фальсификации улик и получении взяток, связанных с наркобизнесом в Московской области.

Ранее стало известно, что в Иркутске был задержан начальник отдела городской полиции №10, подозреваемый в получении крупной взятки. По данным следствия, в конце 2020 года правоохранитель получил через посредника 200 тыс. рублей. Взятка предназначалась за помощь сожительнице гражданина Китая, чтобы переквалифицировать ее действия по уголовному делу под более мягкую статью.