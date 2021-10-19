Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Москве усилили контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий 15:55
Кокорин отреагировал на победу Team Spirit на чемпионате мире по Dota 2 15:46
Путин призвал сделать перелеты малой авиации более доступными 15:45
В свердловском минздраве прокомментировали фото из детской больницы... 15:43
В МИД Франции сожалеют о решении России приостановить представительскую миссию... 15:41
Женщина из США родила сына весом 6,3 кг 15:38
Депутат Рады сравнил Украину с «помойной ямой» 15:33
Путин будет участвовать в саммите G20 по видеосвязи 15:26
Песков прокомментировал предложение Голиковой о нерабочих днях 15:26
Российские чиновники будут сдавать экзамен по кибербезопасности 15:26

ТАСС: обыски проходят в полицейском участке подмосковного Чехова

close
100%
Depositphotos

Главное управление службы безопасности МВД России проводит обыски в ОМВД подмосковного Чехова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В данный момент в ОМВД по городскому округу Чехова сотрудники Главного управления службы безопасности МВД России проводят обыски», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пока неизвестно, с чем связаны эти обыски.

По информации ТАСС, следственные мероприятия в ОМВД Чехова могут быть связаны с тем, что некоторых сотрудников уголовного розыска подозревают в фальсификации улик и получении взяток, связанных с наркобизнесом в Московской области.

Ранее стало известно, что в Иркутске был задержан начальник отдела городской полиции №10, подозреваемый в получении крупной взятки. По данным следствия, в конце 2020 года правоохранитель получил через посредника 200 тыс. рублей. Взятка предназначалась за помощь сожительнице гражданина Китая, чтобы переквалифицировать ее действия по уголовному делу под более мягкую статью.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях