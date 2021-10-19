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Минфин планирует заменить инвестиционное страхование долевым

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Global Look Press

Минфин России разработал законопроект, в котором предлагается заменить инвестиционное страхование жизни долевым, повысив его прозрачность для потребителей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Инвестиционная часть премии в ДСЖ будет отделена от страховой и подпадет под регулирование инвестиционного законодательства», — рассказали в Минфине, добавляя, что это позволит повысить прозрачность продукта.

В ведомстве пояснили, что в инвестиционном страховании существует проблема низкой доходности. Помимо этого, потребитель узнает ее размер только по окончании срока действия договора — через три или пять лет.

«По ДСЖ потребитель сможет видеть текущую стоимость его инвестиций с начала действия полиса и выйти из соглашения, если результат его не устроит. Более того, комиссии, взимаемые с клиента, будут нормативно ограничены: крайне сложно предложить хорошую доходность, если более 10% от средств уходит посреднику и не участвуют в инвестировании», — отметили в министерстве.

Ожидается, что новый полис полностью заменит ИСЖ и трансформирует накопительное страхование жизни (НСЖ), сделав его накопительным продуктом с упором на страховую ценность.

Ранее сообщалось, что участники страхового рынка обсуждают с Министерством финансов России и Центральным банком введение нового вида страхования — обеспечение долгосрочного ухода для людей, полностью или частично лишившихся способности к самообслуживанию, в том числе пенсионеров. Инициатива может быть включена в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года.

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