Восемь заключенных саратовских колоний отказались от заявлений о насилии

Восемь из четырнадцати заключенных саратовских колоний, жаловавшихся на психическое, физическое или сексуальное насилие в тюремной больнице ОТБ-1 Саратова, отказались составлять заявления в следственные органы и прокуратуру. Об этом рассказала газете «Известия» их адвокат Снежана Мунтян.

По ее словам, только шесть бывших заключенных готовы обратиться к правоохранителям.

«Этим людям уже нечего бояться, они не опасаются за свою жизнь и здоровье. Все рабочие моменты мы обсудили, заявления составили, и в ближайшие дни они их подадут», — пояснила адвокат.

Оставшиеся в колониях заключенные заявляют о давлении на них со стороны администраций исправительных учреждений, что побудило их отказаться от своих планов.

Как сообщил изданию источник в следственных органах, трое их тех, кого подозревают в пытках заключенных — Сергей Ананьев, Виталий Янин и Радик Гимадеев — были задержаны и дают показания. Другой источник утверждает при этом, что Янин написал явку с повинной и дал признательные показания в убийстве одного из заключенных.

Ранее сотрудники Следственного комитета Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в ОТБ №1 УФСИН России. Впоследствии СК открыл еще несколько дел по фактам пыток и изнасилований в колониях.