Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Петербурженка объявила в Сети о поиске новой семьи для своего ребенка 06:41
В Красноярском крае разыскивают двух пропавших девочек 06:34
В Японии рассказали о совместном проходе военных кораблей России и Китая 06:34
В результате запуска ракет из КНДР никто не пострадал 06:24
Норвежец рассказал о дискриминации из-за «русской» фамилии Степашко 06:23
Тренер «Сочи» Назаров: на Олимпиадах сборной России тоже нужно драться... 06:20
Российские ученые изобрели зарядное устройство от тягового спортивного тренажера 06:15
Экс-боец UFC умер в возрасте 49 лет 06:08
Примгидромет сообщил о радиационном фоне в Приморье после пуска снаряда... 06:02
Главный тренер «Реала»: Бензема заслужил «Золотой мяч»... 05:54

Восемь заключенных саратовских колоний отказались от заявлений о насилии

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Восемь из четырнадцати заключенных саратовских колоний, жаловавшихся на психическое, физическое или сексуальное насилие в тюремной больнице ОТБ-1 Саратова, отказались составлять заявления в следственные органы и прокуратуру. Об этом рассказала газете «Известия» их адвокат Снежана Мунтян.

По ее словам, только шесть бывших заключенных готовы обратиться к правоохранителям.

«Этим людям уже нечего бояться, они не опасаются за свою жизнь и здоровье. Все рабочие моменты мы обсудили, заявления составили, и в ближайшие дни они их подадут», — пояснила адвокат.

Оставшиеся в колониях заключенные заявляют о давлении на них со стороны администраций исправительных учреждений, что побудило их отказаться от своих планов.

Как сообщил изданию источник в следственных органах, трое их тех, кого подозревают в пытках заключенных — Сергей Ананьев, Виталий Янин и Радик Гимадеев — были задержаны и дают показания. Другой источник утверждает при этом, что Янин написал явку с повинной и дал признательные показания в убийстве одного из заключенных.

Ранее сотрудники Следственного комитета Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в ОТБ №1 УФСИН России. Впоследствии СК открыл еще несколько дел по фактам пыток и изнасилований в колониях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях