Начался суд над сообщниками убийцы Япончика

В Мосгорсуде начались слушания по уголовному делу по убийству Япончика (Вячеслава Иванькова), в котором обвиняют Муртази Шадании и Джамбула Джанашии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Следствие считает, что они помогали в организации убийства Япончика. Сначала они следили за криминальным авторитетом, а также содействовали другому сообщнику Кахе Газзаеву в перевозке снайперской винтовки Дегтярева, из которой Астамур Бутба застрелил Япончика в июле 2009 года.

Шадании и Джанашии вину не признают, по их версии, они не имеют никакого отношения к громкому убийству. Каха Газзаев уже признался в преступлении. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Вердикт по делу Шадании и Джанашии вынесет суд присяжных.

Разбирательство по существу может закончится к концу 2021 года. Такое предположение высказал адвокат Джанашии Леван Вардания.

Вячеслав Иваньков, известный как Япончик, был криминальным авторитетом и «вором в законе». Он организовал преступную группировку в Москвы. Вечером 28 июля 2009 года на выходе из столичного ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе на Иванькова было совершено покушение. В него выпустили несколько пуль из винтовки. Охрана успела затащить его обратно в ресторан. Иваньков был срочно госпитализирован. 9 октября он скончался от перитонита.