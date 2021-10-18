Бастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в гимназии Казани готовился к нападению

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что Ильназ Галявиев, устроивший в мае стрельбу в гимназии в Казани, тщательно готовил нападение. Об этом он сообщил «Российской газете».

По его словам, следователи обнаружили картечь использованных обвиняемым патронов, а также исследовали его мобильный телефон и интернет-ресурсы. На основании анализа были сделаны выводы о том, что Галявиев тщательно готовился к нападению, добавил Бастрыкин.

Ранее глава СК связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета. По его словам, распространяемая в сети деструктивная информация ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, кроме того, они замечают, как «нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях».

Бастрыкин уверен, что подростки ориентируются на героев компьютерных игр, «которые решают проблемы «просто» — ликвидируя оппонента».