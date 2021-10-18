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В Белоруссии пользователей двух сайтов признали членами экстремистских формирований

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AP

Белорусское МВД внесло в перечень экстремистских формирований пользователей двух сайтов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Первые в этом перечне — группа граждан, объединенная посредством интернет-сайта «Дзе.чат». Решение о признании экстремистским формированием и запрете его деятельности принято 18 октября 2021 года Министерством внутренних дел», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того перечень попала инициатива «Рабочы рух», пользователи сайта которой (stachka.org) также были причислены к экстремистам.

В МВД отметили, что основанием для внесения в перечень стало постановление белорусского совета министров №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма».

Ранее глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма Лилия Ананич, которая ранее возглавляла министерство информации заявила об уголовной ответственности за подписку на признанные в Белоруссии экстремистские Telegram-каналы.

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