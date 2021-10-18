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Ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе составил более 3 млн руб.

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@chpvladik/Telegram

Во Владикавказской колонии после беспорядков заключенных обнаружили более 180 средств связи (сотовые телефоны), а также колюще-режущие предметы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСИН.

Предварительный ущерб от беспорядков в колонии составил более 3 млн руб.

Ранее сообщалось, что ситуация в исправительной колонии №1 во Владикавказе, где осужденные устроили бунт, стабилизирована и взята под контроль.

Волнения вспыхнули в ИК-1 во Владикавказе днем 15 октября, в беспорядках участвовали около 600 человек. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что беспорядки в исправительной колонии организовали двое осужденных из-за проведения обысков. В ведомстве отметили, что осужденные попытались дестабилизировать работу ИК и призвали к этому других осужденных, которые поддались на провокацию и принялись ломать ограждения в жилой зоне и выводить из строя камеры видеонаблюдения.

По сообщению полицейских, находящихся на месте происшествия, бунтовщики захватили один из жилых корпусов колонии, где соорудили баррикады.

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