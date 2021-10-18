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Женщина из Индии заявила, что в 70 лет родила первенца

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Jam Press/Rare Shot News/https://dailymail.co.uk

Жительница Индии, по ее словам, в 70 лет родила своего первого ребенка, пишет издание Mirror.

Дживунбен Рабари и ее 75-летний муж Малдхари в течение многих лет пытались завести детей, но их попытки не приносили результата. Однако в итоге пожилая женщина, по ее словам, стала мамой благодаря ЭКО.

Доктор Нареш Бханушали, к которому обратились супруги, рассказал журналистам, что сначала воспринял их идею скептически.

«Когда они впервые пришли к нам в клинику, мы рассказали, что они уже не могут быть родителями в силу возраста, но клиенты настаивали», — прокомментировал медик.

Дживунбен родила первенца в 2021 году, но имя малыша, как и пол, неизвестны. Сами новоиспеченные родители от комментариев пока отказываются.

Ранее пенсионерка из Шотландии стала прапрапрабабушкой. Всего у женщины, которой исполнилось 86 лет, восемь детей, 90 внуков, правнуков и праправнуков.

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