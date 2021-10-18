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«Ъ»: москвичи обратились в прокуратуру из-за тестов на COVID-19 в школах

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Несколько групп родителей московских школьников выразили недовольство по поводу пилотного проекта по тестированию учащихся на коронавирус, они подали более 300 жалоб в прокуратуру и Следственный комитет РФ, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, заявители потребовали провести проверку эксперимента по тестированию, которое проводится в школах, «на предмет соответствия законодательству».

Участие в эксперименте выбранных властями школ является обязательным. В Московском департаменте образования уточнили, что диагностика не является «медицинской процедурой» и не требует сбора заявлений с письменным согласием. От ее проведения можно отказаться, но в этом случае родители должны раз в две недели предоставлять результаты отрицательного ПЦР-теста детей.

Между тем родители учеников считают незаконным отстранение «отказников» от занятий. Одни из них пожаловались, что администрация не приняла у них заявления об отказе от диагностики. Другие родители заявили, что при проведении тестирования используются тест-системы производства компании «Рапид Био», в инструкции к которым указано, что они предназначены «только для профессионального применения» медиками.

Столичные чиновники объяснили возможность отстранения ребенка от занятий при отказе от теста положениями закона «Об образовании», согласно которому администрация школ обязана обеспечить безопасность учащихся во время их пребывания в организации, в том числе в ситуации распространения коронавируса как «социально опасного заболевания».

Неделю назад в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в 20 общественных местах и МФЦ из-за роста заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в столице стартовал проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников.

Тестирование проводится среди учеников раз в две недели. Как пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, власти делают все, чтобы избежать таких крайних мер, как переход
на дистанционное обучение.

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