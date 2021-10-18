Фотосессия молодоженов-«динозавров» покорила соцсети

Кира и Патрик — молодожены с Филиппин — устроили свадебную фотосессию, которая умилила пользователей соцсетей, пишет издание World of Buzz. Для этого жениху с невестой понадобилось нарядиться в костюмы динозавров.

Как рассказали парень с девушкой, этими фотографиями они хотели показать, что любят дурачиться и иногда ведут себя словно дети. Во время фотосессии Кира с Патриком даже успели поиграть в страйкбол и порисовать — все это не снимая костюмов.

«Вы можете просто веселиться во время фотосессии. Потому что именно такие памятные фото показывают, кто вы есть на самом деле», — добавили молодожены.

Несмотря на то, что сама свадьба состоялась еще в мае, снимки были опубликованы в соцсетях только в октябре и быстро стали вирусными. Зрители пришли в восторг от идеи Кира и Патрика и пожелали им счастья.

Ранее мужчина из Малайзии женился на рисоварке и тоже устроил с ней свадебную фотосессию. Кадры получились яркими: жених был одет в белоснежный костюм, а «невесту» снабдили фатой.