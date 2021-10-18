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В Пермском крае шестиклассник устроил стрельбу в школе

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Под Пермью 12-летний подросток устроил стрельбу в школе, сообщает Telegram-канал 112.

В рабочем поселке Сарс ученик шестого класса открыл стрельбу из охотничьего ружья «Сайга». Он произвел как минимум два выстрела. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Стрелок задержан, сейчас с ним общаются правоохранители.

Иные подробности инцидента не приводится.

Ранее на Чукотке задержали подростка, который угрожал в мессенджере массовыми убийствами в школе. В среду, 13 октября, ученики одной из школ города Анадыря обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp публикацию бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в школе с применением огнестрельного оружия.

По собственному признанию, молодой человек разместил пост в мессенджере из хулиганских побуждений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания ему меры пресечения.

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