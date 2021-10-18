В Пермском крае шестиклассник устроил стрельбу в школе

Под Пермью 12-летний подросток устроил стрельбу в школе, сообщает Telegram-канал 112.
В рабочем поселке Сарс ученик шестого класса открыл стрельбу из охотничьего ружья «Сайга». Он произвел как минимум два выстрела. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Стрелок задержан, сейчас с ним общаются правоохранители.
Иные подробности инцидента не приводится.
Ранее на Чукотке задержали подростка, который угрожал в мессенджере массовыми убийствами в школе. В среду, 13 октября, ученики одной из школ города Анадыря обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp публикацию бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в школе с применением огнестрельного оружия.
По собственному признанию, молодой человек разместил пост в мессенджере из хулиганских побуждений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания ему меры пресечения.