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Врач Тараско назвала продукты для очищения организма от токсинов

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Depositphotos

Эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско рассказала, какие продукты лучшего всего помогают очистить организм от токсинов и шлаков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тараско подчеркнула, что при трехразовом питании необходимо пить чистую воду или травяной чай между приемами пищи, а также исключить перекусы и напитки с добавлением сахара: например, капучино, сладкий морс и другую жидкость с подсластителями.

«Основу рациона должны составлять овощи — именно они дают организму достаточное количество клетчатки, которая и выводит токсичные вещества, служит питанием для бактерий. Кроме того, овощи — это еще и источники витаминов и минералов. Следует отдельно упомянуть корневые овощи, которые благотворно сказываются на пищеварении и работе печени», — отметила диетолог.

По ее словам, похожими функциями обладают специи. Например, куркума, черный перец, кардамон, мускатный орех. В рацион важно включить ферментированные продукты — квашеную капусту, маринованные огурцы и кисломолочную продукцию. Благодаря им стимулируется пищеварение, нормализуется микрофлора, а организм насыщается дополнительными витаминами и минеральными веществами.

Ранее диетолог Вячеслав Сиражанов рассказал, что мясо, жирная рыба, морская капуста, бананы, острый перец и орехи — самые эффективные продукты-антидепрессанты

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