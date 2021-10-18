Пара оказалась запертой в библиотеке, после того как их машина пробила стену здания

В Великобритании пассажиры автомобиля оказались в ловушке внутри здания, после того, как врезались в него. Машина пробила стену библиотеке в воскресенье, именно в это день учреждение не работает, пишет Sky News.

Автомобиль вошел наполовину в здание, сломав также книжные шкафы, а двери машины остались заблокированы стенами.

Пресс-служа местной пожарной части сообщила в Twitter, что пожилая пара смогла избежать каких-либо серьезных травм. Только им пришлось провести какое-то время в ловушке внутри библиотеки, которая закрыта по воскресеньям.

Couple left trapped inside Hampshire library after car smashes through wallhttps://t.co/tPb03QHwOh pic.twitter.com/V8m6GNH6MY — philwoodford (@philwoodford) October 17, 2021

В конечном итоге автомобиль вытащили пожарные с помощью лебедки.

В полиции заявили, что проведут расследование, так как инцидент сочли подозрительным.

Ранее сообщалось, что лишенный прав блогер Литвин автомобилем пробил стену ресторана.