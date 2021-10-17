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В Филадельфии женщину изнасиловали в поезде на глазах пассажиров

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Depositphotos

В Филадельфии женщину изнасиловали в поезде на глазах пассажиров, которые не пытались вмешаться. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, мужчина по имени Фистон Нгой сел рядом с женщиной около 22.00 в поезде и сначала несколько раз пытался дотронуться до нее. Женщина оттолкнула его, после чего он начал срывать с нее одежду.

Нападение длилось около восьми минут, никто из пассажиров вагона не вмешался, сообщили в полиции.

Сотрудник транспортного управления сел в поезд, увидел, что происходит, и позвонил в службу 911. Полиция задержала Нгоя, которого обвинили в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области оперативники по обвинению в изнасиловании местной жительницы задержали 29-летнего жителя Ульяновской области, который ранее сбежал из колонии-поселения и подозревался в изнасиловании школьницы в Волгограде.

Инцидент произошел 14 октября. Задержанный, по версии следствия, угрожая ножом жительнице Астрахани, похитил телефон у женщины и изнасиловал ее, угрожая убийством.

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