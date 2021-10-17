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Опубликовано видео конфликта, который закончился убийством молодого отца мигрантами

Портал Obninsk.Name опубликовал видео конфликта в кафе Обнинска Калужской области, который закончился убийством толпой мигрантов молодого отца.

На кадрах видно, как к молодому человеку, сидящему за столом, подходит несколько мужчин и начинают с ним о чем-то спорить.

По данным портала, после этого участники конфликта вышли на улицу, где завязалась потасовка. Молодого отца повалили на землю и избили ногами. Он сумел вызвать такси и ухал домой, где скончался от полученных травм.

Obninsk.Name пишет, что у погибшего остались жена и полуторагодовалый сын. Подозреваемый в убийстве установлен, им оказался гражданин Таджикистана. Предположительно, он уехал на родину.

Полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть ».

Ранее были арестованы мигранты, подозреваемые в убийстве пенсионерки в подмосковном селе Бужаниново.

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