Стрелков назвал случаи отравления спиртом «заговором» с целью массового убийства россиян

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков нашел связь между массовым отравлением россиян метиловым спиртом в Екатеринбурге и Оренбурге. Об этом написал на своей странице »ВКонтакте».

«Почерк абсолютно одинаковый. Если-бы я отвечал за ведение следствия, то просто обязан был-бы предположить: - наличие единого умысла; - заговор с целью массового убийства представителей коренного населения», — заявил экс-министр ДНР.

По его словам, российских граждан готовят к войне «всех против всех», и он постоянно встречает подтверждения этому.

16 октября стало известно о шестнадцати погибших в Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола.

Ранее стало известно, что после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 35 человек. Также сообщается о 64 пострадавших. На ИВЛ остаются три пациента. В стационаре лечатся 16 человек, 13 наблюдаются амбулаторно.