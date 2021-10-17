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Стрелков назвал случаи отравления спиртом «заговором» с целью массового убийства россиян

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков нашел связь между массовым отравлением россиян метиловым спиртом в Екатеринбурге и Оренбурге. Об этом написал на своей странице »ВКонтакте».

«Почерк абсолютно одинаковый. Если-бы я отвечал за ведение следствия, то просто обязан был-бы предположить: - наличие единого умысла; - заговор с целью массового убийства представителей коренного населения», — заявил экс-министр ДНР.

По его словам, российских граждан готовят к войне «всех против всех», и он постоянно встречает подтверждения этому.

16 октября стало известно о шестнадцати погибших в Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола.

Ранее стало известно, что после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 35 человек. Также сообщается о 64 пострадавших. На ИВЛ остаются три пациента. В стационаре лечатся 16 человек, 13 наблюдаются амбулаторно.

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