Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Специалист предупредил, что просмотр свинки Пеппы сделает детей непослушными 01:08
В Египте начались совместные учения российских и египетских десантников 01:04
Исмаилов после боя заявил, что не уважает Минеева как человека 00:52
«Киноэкипаж» перешел из МКС в корабль «Союз»... 00:46
Минеев победил Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде 00:34
Австралийские ученые смогли выявить рак по слюне человека 00:28
Стало известно, кому Джикия посвятил свой гол в ворота «Динамо» 00:10
Бастрыкин наградил медалями актеров из «Улиц разбитых фонарей» 00:04
Анна Бузова опровергла заявление сестры о помощи в покупке квартиры 16.10.2021, 23:56
Родители казанских школьников пожаловались, что их дети учатся стоя 16.10.2021, 23:55

Отец смертельно больного мальчика из Китая самостоятельно создал для него лекарство

close
100%
Global Look Press

Отец мальчика из Китая, который страдает от смертельной болезни Менкеса, самостоятельно создал для него лекарство, сообщает газета South China Morning Post.

Болезнь Менкеса — это смертельное заболевание, которое вызывает замедление роста, патологии нервной системы, а также характерное закручивание волос. Из-за этого болезнь Менкеса называют также «болезнь курчавых волос». Эти патологии вызываются нарушением клеточного транспортирования меди в организме человека — дети с такой болезнью не живут дольше нескольких лет.

Мужчина по имени Сюй Вэй, после того, как узнал о болезни Менкеса у своего сына, самостоятельно смог синтезировать экспериментальное лекарство — аминокислоту гистидин меди. О лекарстве Сюй узнал, читая американские научно-исследовательские журналы через интернет-переводчик.

Имея только среднее образование, Сюй записался на общедоступные университетские курсы, которые позволили ему научиться производить фармацевтические препараты и обеспечивать контроль качества. Из-за высокой сложности и дороговизны промышленного производства созданного им лекарства, Сюй решил создать лекарство у себя дома.

Испытав получившийся препарат сначала на крысах, потом на себе, Сюй Вей ввел его сыну. Обследование в больнице выявило, что лекарство помогло мальчику. Создание лекарства, созданное Сюем, стоило около $62 000 и помогло его сыну частично — он остался жив, но не может переворачиваться или говорить.

В китайской медицинской среде указывают, что Сюй Вей зашел в этическую «серую зону» и теперь несет абсолютную ответственность за здоровье своего сына.

Ранее ученые из США создали неинфекционный SARS-CoV-2 для исследований

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях