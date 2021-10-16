Эпштейн заманивал в сексуальное рабство десятки женщин из России

Покойный финансист Джеффри Эпштейн пытался заманивать в сексуальное рабство десятки женщин из России и других постсоветских стран. Об этом сказано в иске против распорядителей его наследства и его помощника Лесли Гроффа от имени неназванной россиянки, передает РИА «Новости».

Как сообщается, истец названа традиционным псевдонимом «Джейн Доу». Ее иск на этой неделе был направлен в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. При этом иск подан как классовый, что предусматривает возмещение ущерба не только истцу, но и всем потенциальным жертвам.

«Из заявлений Эпштейна (потерпевшей)... было ясно, что он в недавнем прошлом осуществлял сексуальные действия с множеством молодых женщин из бывших советских стран, таких как Россия, Украина, Белоруссия, Латвия и Литва, и что он много раз говорил с этими молодыми женщинами об их карьерных амбициях. Было ясно, что Эпштейн заманил этих молодых женщин фальшивыми обещаниями помочь в карьере так же, как он это сделал с Джейн», – говорится в заявлении.

Истец утверждает, что Эпштейн связался с ней в 2017 году, когда ей было 20 с небольшим лет и она жила в Москве. По меньшей мере две помощницы финансиста российского происхождения обещали девушке работу в качестве секретаря, а затем под предлогом собеседования заманили ее в Париж, где представили Эпштейну. Тот угостил потерпевшую ужином и вместе с несколькими другими девушками разместил ее в своей роскошной парижской квартире. После этого Эпштейн стал требовать от россиянки, чтобы она делала ему массаж, заставлял раздеваться, трогал ее за интимные места и осуществлял другие сексуальные действия. В перерывах он «читал ей лекции» о том, что ей следует быть «более открытой», иначе она не добьется успеха в жизни, сказано в документе.

В следующие два года Эпштейн, который уже был под расследованием федеральных властей за многочисленные случаи сексуального насилия и развращения малолетних, несколько раз встречался с потерпевшей. Она заявила, что бизнесмен добивался того, чтобы она приезжала в Париж, Флориду и на Виргинские острова, а в перерывах общался с ней по Skype. Он заставлял ее оказывать ему сексуальные услуги и требовал прислать ее фото в обнаженном виде. В обмен финансист обещал женщине деньги, а также помощь ее бизнесу.

Истец считает, что хищническое поведение Эпштейна в отношении молодых женщин из РФ и Восточной Европы в последние года перед его арестом причинило особый ущерб, так как «женщины из этих стран с меньшей вероятностью стали бы признаваться в том, что стали жертвами траффикинга и насилия, из-за культурных факторов».

В исковом заявлении также отмечается, что контакт россиянки с Эпштейном прекратился в 2019 году, незадолго до его ареста, и с тех пор она не контактировала ни с ним, ни с его подручными.

Ранее стало известно, что «Фонд компенсаций жертвам Джефри Эпштейна» выплатит 150 жертвам финансиста компенсации на $125 млн.

Эпштейн был задержан в июле 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста было прекращено в США после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года. Следствие сочло смерть самоубийством.