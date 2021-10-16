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Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Во второй половине следующей недели в Москве прогнозируется последний осенний всплеск тепла, сообщили в центре погоды «Фобос».

Специалисты отмечают, что 19 и 20 октября в столице ожидается понижение температуры ночью до отрицательных значений, а также первый снег. При этом к концу недели в регион вернется теплая погода и температура поднимется до +8-13°C.

«Это будет последний осенний всплеск тепла. Уже в воскресенье начнется очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон ниже 5–7 градусов тепла», — сообщили синоптики.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о том, что во вторник, 19 октября, в столичном регионе может выпасть мокрый снег. Она уточнила, что снег может выпасть утром или ночью, так как ночная температура опустится до -2-4°С.

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