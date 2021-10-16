В Роспотребнадзоре объяснили рост случаев заражения коронавирусом

Рост случаев заражения коронавирусом в России связан с сезонным подъемом и «дельта»-штаммом, являющимся более заразным. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА «Новости».

По ее словам, если раньше заболевший коронавирусной инфекцией пациент мог заразить двух-трех человек, то при «дельта»-штамме число вторичных случаев передачи инфекции увеличивается до пяти-шести.

Пшеничная напомнила, чтобы не заразиться, нужно соблюдать меры профилактики и привиться от COVID-19.

В России за последние сутки выявлено 33 208 случаев заражения коронавирусом, это максимальный показатель с начала пандемии. Жертвами COVID-19 стали 1 002 человека, это также максимум. При этом вылечились от коронавирусной инфекции 21 883 пациента.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 958 384 случаев коронавируса. За весь период умерли 222 315 человек, выздоровели 6 981 907 человек.

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