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Mash: родственники заключенных собрались у колонии во Владикавказе, где произошел бунт

Telegram-канал Mash Gor сообщает, что с территории исправительной колонии №1 во Владикавказе, где сегодня произошел бунт выезжают машины скорой помощи.

По данным канала, родственникам заключенных по-прежнему не сообщают, что происходит внутри, также нет связи с арестантами. У стен ИК-1 собрались близкие заключенных. Некоторые из них не могут сдержать эмоций.

Волнения, в которых предварительно участвовали около 600 человек, вспыхнули в ИК-1 во Владикавказе днем 15 октября. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что беспорядки в исправительной колонии организовали двое осужденных из-за проведения обысков. В ФСИН отметили, что осужденные попытались дестабилизировать работу ИК и призвали к этому других осужденных, которые поддались на провокацию и принялись ломать ограждения в жилой зоне и выводить из строя камеры видеонаблюдения.

В ведомстве подчеркнули, что в ИК №1 принимаются меры для стабилизации обстановки.

По сообщению полицейских, находящихся на месте происшествия, бунтовщики захватили один из жилых корпусов колонии, где соорудили баррикады. Уточняется, что силовая операция по подавлению мятежа еще не начата — штурм должен начаться после 22.00.

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