Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России начались испытания платформы для вакцин, защищающих от нескольких... 00:30
Силовикам не удалось договориться с бунтующими из владикавказской колонии 00:25
Экс-игрок «Спартака» назвал соперника, матчи с которым имеют особенный... 00:23
Вице-премьер Оверчук заявил, что РФ и США недовольны текущим уровнем отношений 00:03
«Нафтогаз» заявил о двукратном снижении объемов прокачки газа... 15.10.2021, 23:59
Экс-тренер ЦСКА высказался о возможном возвращении Жиркова в армейский... 15.10.2021, 23:49
В США задержали полицейского за совет активисту удалить фотографии... 15.10.2021, 23:41
Директор Бориса Моисеева рассказал о самочувствии певца 15.10.2021, 23:38
В «Нафтогаз Украины» рассказал о ситуации с запасами газа... 15.10.2021, 23:36
На Украине заявили, что рано или поздно «заберут» Крым 15.10.2021, 23:28

ФСИН: бунт в колонии во Владикавказе начался из-за обысков

close
100%
@chpvladik/Telegram

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что беспорядки в исправительной колонии №1 во Владикавказе организовали двое осужденных из-за проведения обысков. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня в ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО (штрафном изоляторе), отказались подчиниться законным требованиям сотрудников», — говорится в сообщении.

В ФСИН отметили, что осужденные попытались дестабилизировать работу ИК и призвали к этому других осужденных, которые поддались на провокацию и принялись ломать ограждения в жилой зоне и выводить из строя камеры видеонаблюдения.

В службе подчеркнули, что в ИК №1 принимаются меры для стабилизации обстановки.

Волнения в колонии начались в пятницу, 15 октября, примерно в 15.30. Сотрудники УФСИН были к ним готовы, так как конфликт назревал последние несколько дней. Предварительно, накануне один из заключенных нитками зашил себе рот и попытался объявить голодовку.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях