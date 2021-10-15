ФСИН: бунт в колонии во Владикавказе начался из-за обысков

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что беспорядки в исправительной колонии №1 во Владикавказе организовали двое осужденных из-за проведения обысков. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня в ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО (штрафном изоляторе), отказались подчиниться законным требованиям сотрудников», — говорится в сообщении.

В ФСИН отметили, что осужденные попытались дестабилизировать работу ИК и призвали к этому других осужденных, которые поддались на провокацию и принялись ломать ограждения в жилой зоне и выводить из строя камеры видеонаблюдения.

В службе подчеркнули, что в ИК №1 принимаются меры для стабилизации обстановки.

Волнения в колонии начались в пятницу, 15 октября, примерно в 15.30. Сотрудники УФСИН были к ним готовы, так как конфликт назревал последние несколько дней. Предварительно, накануне один из заключенных нитками зашил себе рот и попытался объявить голодовку.