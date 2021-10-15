На горячую линию ОНК по борьбе с пытками в колониях сообщили о бунте в ИК-1 Владикавказа

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что на горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы при Минюсте РФ и ОНК поступили сообщения о начавшемся бунте в ИК-1 Владикавказа, сообщает ТАСС.

«На заработавшую сегодня горячую линию для заключенных и их родственников начали поступать обращения из Владикавказа, где сейчас, по сообщениям СМИ, в одной из колоний начался бунт», — сказал он.

По его словам, некоторые близкие приехали к колонии и сообщают, что вокруг исправительное учреждение оцеплено.

Волнения, в которых предварительно участвовали около 600 человек, вспыхнули в ИК-1 во Владикавказе днем 15 октября. По данным Baza, причиной инцидента стал конфликт двух заключенных, в котором активно участвовали сотрудники колонии, после чего на территории учреждения и возникли беспорядки.

Позднее стало известно, что силовики подавили волнения в ИК-1. Информация о пострадавших на данный момент уточняется. По словам омбудсмена по Северной Осетии Тамерлана Цгоева, ситуация в колонии во Владикавказе, где произошли беспорядки, контролируется, периметр оцеплен.

Telegram-канал «112», в свою очередь, сообщил о пострадавших в результате бунта в ИК-1, расположенной во Владикавказе.