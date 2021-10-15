WSJ: одобрение вакцины Moderna для подростков откладывают из-за редкого побочного эффекта

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) затягивает решение об одобрении вакцины от коронавирусной инфекции компании Moderna для подростков из-за того, что препарат может привести к повышенному риску редкого воспалительного заболевания сердца. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что в FDA хотят внимательнее исследовать возможность возникновения миокардита при вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого будут сопоставляться данные по препарату Moderna с Pfizer/BioNtech.

Издание утверждает, что на проверку всей информации может уйти несколько недель.

Ранее власти Дании ограничили применение вакцины от Covid-19 компании Moderna в целях безопасности. В Управлении здравоохранения страны отметили, что решение о приостановке вакцинации препаратом подростков до 18 лет приняли из-за редких побочных эффектов. Согласно исследованию, при вакцинации препаратом Moderna существует повышенный риск менингита и миокардита.