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Собчак пожаловалась в Росгвардию на слежку

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@xenia_sobchak/Instagram

Журналистка Ксения Собчак, кортеж которой заметили в пятницу, 15 октября, возле главного управления Росгвардии по Москве, приехала туда, чтобы пожаловаться на слежку. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

«Да, действительно, Ксения Анатольевна сегодня была в одном из зданий Росгвардии. Она, насколько мне известно, обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине», — сказал Грибакин.

Он добавил, что Собчак посоветовали написать заявление в полицию — «если есть все причины».

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором запечатлены автомобили Собчак, выезжающие из управления. Они пробыли там примерно час.

До этого стало известно, что журналистка отказалась ехать в следственное управление сочинского УВД на очную ставку с водителем, который устроил смертельное ДТП, когда вез ее в аэропорт. Отказ она объяснила проблемами со здоровьем.

Авария произошла вечером 9 октября. Mercedes, в котором была Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, задевший затем микроавтобус. Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, вторую пассажирку и водителя госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.

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