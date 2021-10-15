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Толпа растерзала маньяка-вампира после его побега из тюрьмы

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Directorate of Criminal Investigations (Kenya)

Кениец Мастен Милимо Ванджала должен был предстать перед судом за убийство более десяти детей, совершенных в течение последних пяти лет, однако ему удалось сбежать из тюрьмы. Как сообщает Daily Mail, несмотря на поиски, осуществляемые правоохранителями, местным жителям, к несчастью для преступника, удалось поймать его быстрее полицейских.

Полиция объявила награду в размере £1,316 за информацию о сбежавшем из тюрьмы маньяке, который пил кровь своих жертв перед их убийством. Спустя полторы недели мужчину опознали дети в городке Бунгома, где он жил ранее в 400 км от изолятора временного содержания, где он прежде находился.

Он пытался скрыться в доме соседа, однако его выгнали оттуда, после чего местные жители линчевали преступника на улице.

Ранее сообщалось о пользователях соцсетей, рассказавших о своем знакомстве с серийными убийцами.

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