Толпа растерзала маньяка-вампира после его побега из тюрьмы

Кениец Мастен Милимо Ванджала должен был предстать перед судом за убийство более десяти детей, совершенных в течение последних пяти лет, однако ему удалось сбежать из тюрьмы. Как сообщает Daily Mail, несмотря на поиски, осуществляемые правоохранителями, местным жителям, к несчастью для преступника, удалось поймать его быстрее полицейских.

Полиция объявила награду в размере £1,316 за информацию о сбежавшем из тюрьмы маньяке, который пил кровь своих жертв перед их убийством. Спустя полторы недели мужчину опознали дети в городке Бунгома, где он жил ранее в 400 км от изолятора временного содержания, где он прежде находился.

Он пытался скрыться в доме соседа, однако его выгнали оттуда, после чего местные жители линчевали преступника на улице.

Ранее сообщалось о пользователях соцсетей, рассказавших о своем знакомстве с серийными убийцами.