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Вирусолог Нетесов прокомментировал версию с селекцией людей при COVID-19

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что процесс естественного отбора людей идет с самого начала пандемии коронавируса, но научному сообществу уже известно, кто умирает в первую очередь. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам вирусолога, к настоящему момент уже изучены законы и сложности, связанные с распространением COVID-19.

«На самом деле естественный отбор идет уже все эти 1 год и 9 месяцев, потому что вымирают диабетики, вымирают сердечно-сосудистые больные и больные с серьезными хроническими заболеваниями внутренних органов», — объяснил он.

Как добавил Нетесов, именно названные недуги и болезни чаще всего приводят к летальным исходам пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также эксперт обратил внимание, что если у людей есть какие-то хронические заболевания и они не привились против COVID-19, то они «обречены на смерть» в случае заражения с вероятностью в десятки раз больше, чем вакцинированные.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова заявила «Ленте.ру», что наиболее плохим вариантом развития пандемии может стать селекция населения.

Также эксперты оценили заразность и летальность «дельта»-штамма коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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