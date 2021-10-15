СК проверит видео, где пациент не смог найти врачей в больнице после смерти соседа

Следственный комитет начал расследование после публикации видео, в котором пациент якобы не мог найти врачей, чтобы они помогли его соседу по палате в больнице в Первоуральске. Об этом сообщается на сайте ведомства по Свердловской области.

По информации издания mk.ru, родственники мужчины, умершего в больнице №3, обвинили врачей в халатности.

Пресс-секретарь Минздрава региона Константин Шестаков пояснил, что по данному факту никто из родных умершего еще не обращался.

«Проводится комплекс необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств случившегося. Для определения точной причины смерти мужчины организована судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры к опросу медперсонала и руководства больницы», — уточнили в пресс-службе регионального СК.

Как добавили следователи, в сообщениях СМИ появились сведения, что сосед скончавшегося мужчины в течение длительного времени не смог найти кого-то из медработников.

Племянница умершего поделилась с mk.ru, что ее дядя был доставлен в больницу на Динасе в тяжелом состоянии. При этой ей сначала говорили, что пациента в учреждении нет, но потом другой медик подтвердил данные о наличии в палате ее родственника. Теперь обстоятельства смерти мужчины установит экспертиза.

Ранее в больнице Екатеринбурга пациент умер после введения катетера.