Лавров призвал автоматически давать гражданство России детям от смешанных браков

Дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать гражданство России вне зависимости от их места рождения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, передает РИА «Новости».

«Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства — он обязан в соответствии с конституцией автоматически получать российское гражданство», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, это следующий на очереди шаг, который предстоит реализовать.

Ранее в МВД сообщили, что более 650 тысяч иностранцев получат паспорта России в 2021 году. Отмечалось, что сейчас в общей сложности в России находятся более 6 млн иностранных граждан, из которых 800 тыс. человек со статусом резидента.

В конце сентября стало известно, что в России будет расширен перечень профессий для упрощенного получения российского гражданства.